Полицейские выдвинулись после десяти вечера. Лаундж-бар Еndnestimz расположен в недавно построенном жилом комплексе Zaman. Перед заведением припарковано много машин. У входа оживлённо, кто-то выходит на перекур, кто-то заходит обратно. Стоит отметить, что войти в этот бар можно только по пригласительному билету после предварительной регистрации на сайте заведения. Сотрудники полиции зашли в бар вместе с девушками, у которых были соответствующие пригласительные. Зал полон людей, кальянный дым, громкая музыка... За одним из столов отмечали день рождения, а на втором этаже собрался «девичник»: девушки отмечали предстоящее замужество своей подруги. Та сидела в свадебном платье. – Вы знаете, что мы в «красной» зоне по коронавирусу? – спросил сотрудник полиции у посетителей. Некоторые ответили, что знают, другие слышали об этом в первый раз. Администраторы бара вначале пытались доказать, что полиция неправа, но неизбежно кончилось тем, что они сели писать объяснительную. А на выходе к полицейским подошёл нетрезвый молодой человек и обложил их матом. «Агрессора» сразу увели дружки, а иначе предстоящую ночь он провёл бы в каталажке. Таким образом, лаундж-бар Endnestimz получит очередной штраф. Полиция также готовит предложение местным властям о лишении лицензии увеселительных заведений, неоднократно нарушивших требования карантина. Вообще-то давно пора. Не так давно и аким области Махамбет ДОСМУХАМБЕТОВ заявил, что нужно отзывать лицензии в случае неоднократного нарушения предпринимателями карантинных мер. Но пока до этого не дошло. А штрафы нарушителей, похоже, не пугают. Караоке-бар «Рыба моей мечты» «прославился» тем, что попадался на нарушении карантинного режима уже около десятка раз. Нынче картина та же: перед зданием много машин, внутри тоже явно не пусто. По словам полицейских, администрация караоке-бара затемнила все окна и даже сделала шумоизоляцию, чтобы снаружи ничего не было видно и слышно. И ещё одна хитрость: до десяти вечера посетителей впускают через центральный вход, а после – как говаривал Райкин, «через заднее кирильцо». Вместе с девушкой, которая, как позже выяснилось, пришла отмечать свой день рождения, в бар с заднего входа зашли и сотрудники полиции. Причём охранник не хотел впускать, даже толкнул одного из них. Его задержали и посадили в полицейскую машину. Здесь тоже полно посетителей, свободных мест практически нет. Некоторые возмущаются съёмкой, требуют удостоверений, в VIP-кабинках отказываются открывать двери. – Почему нельзя расслабиться, как нормальные люди? Вы испортили мне мой день рождения! – возмутилась именинница и вышла. По словам управляющего по имени Аскар, он не знал, что караоке-бар работает сегодня после десяти вечера, так как занимается только развозкой персонала. – Значит они сегодня сами решили заработать, а я об этом не знал, вот только сейчас увидел, – не очень убедительно объяснял Аскар, заодно снимая полицейских на телефон. Административный материал о нарушении карантинного режима будет передан в горСЭС для дальнейшего принятия мер. – Такие рейды проходят ежедневно. Проверяются все объекты предпринимательства, не только рестораны и кафе. Это торговые центры, салоны красоты, продуктовые магазины и так далее, – говорит первый заместитель начальника ГУП Атырау Ерлан БИГАМБАЕВ. – Конечно, рестораторы обижаются на сотрудников полиции, некоторые даже пытаются им препятствовать. Но надо понимать, что это бесполезно. И надо понимать, что мы не собираемся мешать чьему-то бизнесу, а просто стараемся предотвратить распространение коронавируса. Стоит отметить, что с 5 июня мониторинговыми группами проведено свыше 6 тысяч проверок, было обследовано почти 16 тысяч субъектов предпринимательства. В результате оформлено более 2 тысяч административных материалов, наложено штрафов на общую сумму около 86 миллионов тенге.