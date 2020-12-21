На данный момент в платформу "Битрикс" внесено 693 проекта, основную часть из которых составляют проекты по строительству многоквартирных жилых домов, социальных объектов, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог, строительству и реконструкции инженерных сетей и инвестиционные проекты. Из 693 проектов с отставанием реализуются пять. В Уральске - это строительство электроснабжающей и газоснабжающей котельной тепловых сетей к девяти домам между улицами Пятимарская, Солидарности и трассы Уральск-Саратов. Аким города Абат Шыныбеков пояснил, что в начале декабря они провели акты приема-сдачи котельной, работы по строительству полностью завершены. – В данный момент мы направили документацию в департамент юстиции для того, чтобы передать объект под ответственность АО "Жайыктеплоэнерго". Завтра, 22 декабря, все процедуры будут завершены, - заверил аким города. Стоит отметить, что в Теректинском районе три объекта строятся с опозданием - это два проекта по капитальному ремонту дорог по улицам Молодежная и Рабочая, третий проект - капитальный ремонт здания Аксуатской средней школы. – Капитальный ремонт дорог проводит ТОО "Розак", работы не завершены на 17 млн тенге. На сегодняшний день мы расторгли договор с этой компанией, подали на них в суд. Компанию еще не признали недобросовестным подрядчиком, но мы все же прекратили с ними работу. Капитальный ремонт Аксуатской средней школы завершится в течение недели. С нового года школа будет готова, - пояснил аким Теректинского района Арман Утегулов. Глава региона Гали Искалиев отметил, что компании, которые не добросовестно выполняют свои обязательства, в следующем году не будут допущены к государственным закупкам. – Надо лишать их лицензии. Они сами участвовали в тендерах, деньги были выделены. Если не могут работать, то пусть не работают, - заявил Гали Искалиев. Последний затянувшийся проект - капитальный ремонт Казталовской районной больницы. Подрядной организацией является ТОО "Жиенбай". – Строительно-монтажные работы должны были завершиться в октябре, но они не закончили. Мы подали на них в суд, который должен был состояться 8 декабря, заседание перенесли на 25 декабря. Мы получили письмо от директора ТОО "Жиенбай" о том, что они просят продлить срок сдачи строительства до 31 декабря, - отметила заместитель руководителя управления здравоохранения Гульнар Абдрахманова. Гали Искалиев возмутился тем, что окончание капитального ремонта оставили на последний день этого года. – Подрядчика ко мне пригласите сегодня! Что значит на последний день оставили? - заключил глава региона.