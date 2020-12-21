Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом заявил сегодня, 21 декабря, премьер-министр Аскар Мамин. - Массовая вакцинация "Спутником V", произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями, - сказал Мамин. Отметим, что вакцина "Спутник V" - российская разработка.