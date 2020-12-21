Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана. По итогам заседания МВК приняла решение усилить ограничительные меры на месторождении Тенгиз, запретить проведение корпоративов и новогодних утренников и снизить цены на антиковидные лекарственные средства, сообщается на сайте primeminister.kz. В целях обеспечения качества обучения с III четверти учебного года: - для выпускных классов (9,11,12 классы) предусмотреть комбинированное обучение (70% предметов – в традиционном формате, 30% – дистанционно) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований; - для восполнения потерь в знаниях школьников во внеурочное время организовать индивидуальные консультации в группах не более 5 человек; - со II семестра возобновить комбинированное обучение студентов первых курсов колледжей и вузов. Глава Правительства поручил акимам, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, принимать необходимые ограничительные меры в целях стабилизации обстановки, а также на необходимость качественной санитарной обработки общественных мест, школ и детсадов. Напомним, с 25 декабря в Казахстане усилят ограничительные меры. Усиление будет действовать до 5 января 2021 года.