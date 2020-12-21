20 декабря жительница Актобе обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что в ходе розыскных мероприятий сотрудники ювенальной полиции установили, что причиной побега 13-летней жительницы города стала ссора в семье. Подростка обнаружили на одной из улиц города и вернули ее домой. Родители найденной школьницы поблагодарили полицейских за оперативные поиски дочери. – Больше всего от семейных ссор и бытового насилия страдают дети, – отмечает старший инспектор ювенальной полиции Нуржан Мукумов. – В их воспоминаниях откладываются ужасные картины неподобающего отношения взрослых, а зачастую подобную модель поведения агрессора или жертвы они переносят и в свою взрослую жизнь. Сотрудники полиции советуют не наказывать детей после побега. Принимать любые откровения сына или дочери как признак огромного доверия. - Необходимо всегда выслушивать подростка, особенно если он хочет поделиться чем-то сокровенным. Помните, что убегающим ребенком движет ощущение, что его отвергают. Убедите вашего ребенка, что он нужен вам независимо от того, какие проблемы возникли в ваших отношениях, - отметили в полиции.  