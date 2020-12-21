На эти средства будут закуплены продуктовые корзины и переданы многодетным и малообеспеченным семьям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Продуктовые корзины выдают многодетным семьям в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель аппарата акима ЗКО Берик Батаев, в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией государственные служащие решили отказаться от проведения коллективных корпоративных вечеров. Вместо этого они запустили благотворительную акцию для помощи малообеспеченным семьям. – Идею поддержали не только сотрудники местных исполнительных органов, но и сотрудники их подведомственных организаций и территориальных департаментов. В Уральске было собрано 5,6 млн тенге, в районах области - 8,4 млн тенге. Всего по области государственные служащие собрали 14 млн тенге. Помощью будут охвачены более тысячи малообеспеченных и многодетных семей. Продуктовые корзины уже готовы. Все желающие принять участие в благотворительной акции могут обратиться к руководству рынка "Ел ырысы", - отметил Берик Батаев. Глава региона Гали Искалиев отметил, что около 900 государственных служащих области изъявили желание участвовать в акции. – В прошлый раз мы договаривались, что корпоративные вечера проводить не будем. В то же время государственные служащие на протяжении всего года исправно получали заработную плату, и в этой связи мы приняли общее решение. Многодетным и малообеспеченным семьям будут передаваться продуктовые корзины, в которую вошли исключительно продукция наших местных товаропроизводителей. Таким образом мы поддержим и наших предпринимателей, - заключил Гали Искалиев.  