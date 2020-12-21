Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, в январе-феврале следующего года на фоне роста ОРВИ и гриппа есть риск увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией.- Установлен запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе на проведение новогодних утренников и праздничных корпоративов; - Усилены ограничительные меры на месторождении «Тенгиз» до стабилизации эпидемиологической ситуации; - Приняты меры по снижению цен на антиковидные лекарственные средства в розничной сети в среднем на 24%; Кроме того, в целях обеспечения качества обучения, по предложению Министерства образования и науки, а также с учетом мнения общественности, было принято решение: - С III четверти учебного года для выпускных классов (9, 11, 12 классы) предусмотреть комбинированное обучение (70% предметов – в традиционном формате, 30% – дистанционно) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований; - С III четверти учебного года для восполнения потерь в знаниях школьников во внеурочное время организовать индивидуальные консультации в группах не более 5 человек; - Со II семестра возобновить комбинированное обучение студентов первых курсов колледжей и вузов.