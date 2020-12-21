Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции по РК, за прошедшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 652 новых случая заболевания COVID-19, 40 из них приходится на ЗКО. Всего в стране подтверждено 147 236 случаев, из них 8822 - в ЗКО. - На 21 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 147 человек, из них в стационарах находится – 4 375 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 772 пациента. Из числа заболевших 249 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 47 пациентов - в состоянии крайней степени тяжести, 43 пациента - на аппарате ИВЛ, - пояснили в МВК РК. Также за прошедшие сутки было зарегистрировано 29 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, один случай с летальным исходом. - С 1 августа зарегистрировано 44 414 заболевших пневмонией с признаками COVID-19, случаев с летальным исходом - 475, всего выздоровели – 32 228 человек, - отметили в МВК РК.