55-летие моногорода отпразднуют с размахом, передаёт портал «Мой ГОРОД». Ни посуду помыть, ни детей искупать: третий день в Аксае наблюдаются перебои с подачей воды Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации акимата Бурлинского района, празднование юбилей началось ещё неделю назад и продлится аж до седьмого октября.
  • 9 сентября в 18:00 в парке имени Губайдуллы Жангирова состоится концерт фестиваля «Ауыл әні, елімнің сәні».
  • 10 сентября в 20:00 также в парке имени Г. Жангирова состоится гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Там же ожидается награждение проекта «Жомарт жүрек» и районных участников конкурса «Мерейлі отбасы».
  • 16 сентября в 10:00 начнется велопробег по центральным улица Аксая.
  • 20 сентября в 17:00 состоится праздничное шествие «Пой гитара», «Играй гармонь».
  • 22 сентября в 20:00 на площадке спорткомплекса «Карачаганак» состоится праздничный концерт областного вокально-инструментального ансамбля.
  • 24 сентября в 11:00 в парке имени Г.Жангирова будет организовано праздничное мероприятие «Город мастеров».
  • 24 сентября в 15:00 в Аллее в 4 микрорайоне Аксая торжественно откроют памятник казахстанским воинам отдельного стрелкового батальона, участникам Таджико-афганского конфликта.
  • 28 сентября в 11:00 в районном ДК состоится фестиваль языков.
  • 29 сентября в районном ДК ожидается областной айтыс молодых исполнителей.
  • С 30 сентября по 2 октября на ипподроме по Северной объездной состоится областной открытый чемпионат по скачкам. Байга пройдёт по семи дистанциям, ожидается около 50 участников.
  • 7 октября в 19.00 в парке имени Г.Жангирова состоится гала-концерт.
С 1936 по 1939 годы через эти места строилась железная дорога Уральск — Соль-Илецк. Проектировщики для станции выбрали это место и назвали станцию Казахстан. По названию станции был назван выросший здесь посёлок Казахстан, официально основанный в 1936 году. 11 апреля 1941 года он получил статус рабочего посёлка. Удобное географическое положение посёлка (в географическом центре административного района) и дальнейшее экономическое развитие его, привело к тому, что посёлок стал в 1965 году центром Бурлинского района, в 1967 году посёлок Казахстан был преобразован в город Аксай. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.