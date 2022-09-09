Инфраструктура первично медико-санитарной помощи в сёлах изношена наполовину. Смерть двух рожениц в ЗКО: фармконтроль не начал проверку по техническим причинам Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе послания народу Казахстана президент сказал, что со следующего года начнётся реализация национального проекта, нацеленного на нужды сельских жителей нашей страны. Отмечалось, что в течение двух лет построят и полностью оснастят медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, в которых сегодня нет медучреждений. Министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе брифинга в СЦК сообщила, что ведомство провело предварительные расчёты.
- Расходы на реализацию пилотного национального проекта по развитию сельского здравоохранения, по предварительным расчётам, составит более 200 млрд тенге, из них на строительство объектов ПМСП - 126,5 млрд тенге, - сказала Гиният.
Это позволит обеспечить своевременной медпомощью около одного миллиона сельских жителей. По словам министра, более 50% медицинской инфраструктуры ПМСП в сёлах изношены.