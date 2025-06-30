В состав предметной комиссии входят ученые и опытные педагоги.

В Министерстве просвещения РК рассказали, что оценка учебной литературы проводится на основе результатов апробации и анализа каждого издания в соответствии с научно-педагогическими требованиями.

Первым этапом внешняя экспертная группа состоящая из одного ученого, двух педагогов-практиков и эксперта BMSO проводят экспертизу в онлайн формате. По итогам принимаются решение о доработке учебника, о его рекомендации или полном не соответствии. Такая процедура занимает 50 дней.

Вторым этапом издательство или разработчик обязаны в течении 40 дней доработать учебное издание. После чего научно-педагогическая экспертизы рассматривает доработанные издания.

На третьем и четвёртом этапах идет апробация изданий в пилотных школах а также на сайте BMSO и общественное обсуждение что занимает 60 дней. Учебный материал будет доступен для ознакомления и обсуждения. Далее по результатам обсуждения издателю предоставляют 10-15 дней на доработку и исправления замечаний.

Пятым этапом идет предметная экспертная комиссия. В ее состав входят профильные ученые по соответствующему профилю и педагоги-практики с высокой квалификацией. У комиссии есть 10-15 дней на оценку результатов экспертиз, пробации и общественного обсуждения. По итогам выносится решение: рекомендуется или не рекомендуется к включению в Перечень рекомендуемых учебников.

В состав экспертов входят специалисты включенные в базу экспертов и прошедшие специальное обучение. Конкурсный отбор в комиссию проходит два раза в год. 16 мая 85 педагогов завершили обучение, следующий прием заявок начнется в августе 2025 года.