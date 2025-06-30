В Министерстве просвещения РК рассказали, что оценка учебной литературы проводится на основе результатов апробации и анализа каждого издания в соответствии с научно-педагогическими требованиями. 

  • Первым этапом внешняя экспертная группа состоящая из одного ученого, двух педагогов-практиков и эксперта BMSO проводят экспертизу в онлайн формате. По итогам принимаются решение о доработке учебника, о его рекомендации или полном не соответствии. Такая процедура занимает 50 дней. 
  • Вторым этапом издательство или разработчик обязаны в течении 40 дней доработать учебное издание. После чего научно-педагогическая экспертизы рассматривает доработанные издания.
  • На третьем и четвёртом этапах идет апробация изданий в пилотных школах а также на сайте BMSO и общественное обсуждение что занимает 60 дней. Учебный материал будет доступен для ознакомления и обсуждения. Далее по результатам обсуждения издателю предоставляют 10-15 дней на доработку и исправления замечаний. 
  • Пятым этапом идет предметная экспертная комиссия. В ее состав входят профильные ученые по соответствующему профилю и педагоги-практики с высокой квалификацией. У комиссии есть 10-15 дней на оценку результатов экспертиз, пробации и общественного обсуждения. По итогам выносится решение: рекомендуется или не рекомендуется к включению в Перечень рекомендуемых учебников. 

В состав экспертов входят специалисты включенные в базу экспертов и прошедшие специальное обучение. Конкурсный отбор в комиссию проходит два раза в год.  16 мая 85 педагогов завершили обучение, следующий прием заявок начнется в августе 2025 года. 