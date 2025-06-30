Это позволяет в первые дни жизни дать детям шанс на полноценное развитие.

В Министерстве здравоохранения РК сообщили, что впервые в истории страны у 74% врожденных порок сердца выявляется до рождения. Это позволяет в первые дни жизни дать детям шанс на полноценное развитие.

Для этого были обновлены национальные стандарты, привлекли экспертов мирового уровня из России и Европы, внедрили расширенный УЗ-протокол осмотра сердца плода.

С 2024 года в стране действует программа повышения квалификации врачей-координаторов по эхокардиографии плода из 20 регионов страны. Уже проведено пять мастер классов с участием международных экспертов. В июне в столице прошел II Международный конгресс специалистов по пренатальной диагностике.

Напомним, что врачи из Научного центра педиатрии и детской хирургии успешно провели операцию новорожденному весом всего 1500 грамм. Ребёнку установили временный кардиостимулятор — электрод пришили прямо к сердцу. Диагноз малышу поставили ещё до рождения, на 30-й неделе беременности.