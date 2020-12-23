2020 год внес большие изменения в наш привычный образ жизни, сложившаяся ситуация значительно изменила поведенческие привычки людей во всем мире и в Казахстане, в частности. Покупатели массово уходят в онлайн! И это прекрасная возможность для продавцов – переориентировать свой бизнес и начать или продолжить зарабатывать онлайн.
Самое время подвести итоги уходящего года и поставить перед собой цель на год предстоящий. О том, как сделать это эффективно, расскажет эксперт сервиса OLX.kz Жыргалбек Зикиров
, возглавляющий отдел клиентского сервиса.
Ж.З.
: Индивидуальный предприниматель должен понимать, что сейчас – самое благоприятное время перейти в онлайн. На развитие собственного канала продаж понадобятся время и деньги, и не факт, что потраченные ресурсы принесут успех. Поэтому разумно воспользоваться сервисами, у которых уже есть большая аудитория и продуманный функционал. ОLX.kz – один из крупнейших сервисов объявлений в Казахстане, с ежемесячной аудиторией более 9 млн пользователей. Поэтому создание бизнес-страницы на OLX (OLX shop) и оптимальное использование возможностей сервиса — разумное и эффективное решение для развития своего бизнеса онлайн.
Итак, вы приняли решение завести бизнес-аккаунт на OLX. Возникает второй вопрос, как использовать его максимально эффективно? Расскажу о возможностях OLX-shop – это персональная страница компании продавца с именной ссылкой (субдомен на базе домена OLX), логотипом, контактной информацией, названием компании, вкладкой с описанием компании и списком размещений. По сути – это персональный сайт продавца с доступом ко всей аудитории OLX.
В OLX-shop, продавцу доступен очень простой интерфейс и фильтр опубликованных объявлений, разбитый на категории, в которых имеются объявления, с счетчиком для каждого раздела и рубрики. Потенциальный покупатель всегда видит информацию о магазине и контакты, благодаря плавающей плашке, с логотипом магазина. Покупатели могут также подписаться на новые объявления продавца. А на страничке каждого объявления они видят виджет «Витрина магазина» – три рекомендованных объявления продавца. Кроме того, продавцу доступна статистика посещений его страницы за 90 дней.
Пример персонального поддомена на OLX.kz:
Вы можете посмотреть короткое видео от нас как настраивать бизнес страницу - https://www.youtube.com/watch?v=BrNlpjTOMqI
Вторая составляющая успеха – быть бдительным. Принято думать, что на онлайн площадках обманывают в основном покупателей. Это не так. Продавцы находятся в такой же, если не в бОльшей, зоне риска быть обманутыми мошенниками. Данара Масирбаева, руководитель направления модерации и безопасности клиентов OLX.kz
, делится способами защиты от мошеннических атак.
Д. М.
: Мы всегда рекомендуем выбрать самый простой и безопасный способ оплаты – наличными, однако, онлайн покупки обретают всю большую популярность, и, конечно же, необходимо принимать во внимание популярность и удобство онлайн платежей. Поэтому при выборе безналичной оплаты, продавец, также как и покупатель должен помнить, что никогда нельзя разглашать идентификационные данные банковских карт, онлайн-кошельков и, тем более – отправлять копии документов. Эта информация интересует злоумышленников в первую очередь. Кроме того, важно помнить простую истину: если покупатель отправил вам чек об отправке денежных средств, это не означает, что он на самом деле отправил их. Проверьте, поступили ли деньги на ваш счет.
Также мы не рекомендуем продавцам отправлять товар за границу.
Часто покупатель пытается уклониться от оплаты приобретенных товаров или услуг. Например, владелец карты совершил покупку, но теперь утверждает, что оплата была произведена не им или что товар не был доставлен. Покупатель инициируют возврат в своем банке, утверждая, что покупка была мошеннической, в результате чего продавец получит необоснованный возврат. Еще может возникнуть ситуация, когда мошенник придумывает оправдание переплате, затем попросит вас вернуть лишнюю сумму – обычно посредством онлайн-банковского перевода, предварительно загруженной денежной карты или банковского перевода – до того, как вы обнаружите, что его чек отозван или фальшивый. Чтобы избежать мошенничества со стороны покупателя, продавцу необходимо следить за местонахождением посылок самостоятельно, быть на связи с транспортными компаниями и почтой, при возникновении конфликта оперативно решить вопроc.
С подробной информацией по принципам безопасных продаж и покупок на OLX можно здесь
.
Команда OLX Казахстан поздравляет вас с наступающим Новым годом, мы верим, что предстоящий год будет для вас удачным и плодотворным!
