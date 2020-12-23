В разные годы работал: 1999-2002 гг. - врач-рентгенолог в семейной врачебной амбулатории Таскалинского района. 2002-2009 гг. - врач-рентгенолог ЗКО консультативно-диагностического центра. 2009-2011 гг. - директор ЗКО консультативно-диагностического центра. 2011-2015 гг. - директор областной детской многопрофильной больницы. 2015-2016 гг. - директор городской поликлиники №4. С 31 августа 2016 года возглавлял ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница» управления здравоохранения акимата ЗКО.Специалист высшей категории по специальности Общественное здравоохранение/Социальная гигиена и организация здравоохранения (валеология, статистика, методология). Специалист первой квалификационной категории «Менеджмент здравоохранения». Стаж работы свыше двадцати лет. Женат, есть трое детей. Также Арман Калибеков является членом областной Специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 гг. Напомним, ранее должность руководителя управления здравоохранения ЗКО занимал Болатбек Каюпов. Однако 29 октября этого года он был задержан по подозрению в получении взятки в сумме 7 миллионов тенге. После чего, он был арестован на два месяца. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
