Иллюстративное фото из архива "МГ" Он отметил, что услугу можно получить, не посещая спецЦОН, онлайн следующим образом: 1. Авторизоваться на портале egov.kz и перейти по кнопке "Заказaть услугу онлайн". 2. Заполнить запрос и указать ИИН покупателя авто. 3. Подписать запрос электронной цифровой подписью (ЭЦП). 4. Получить подтверждение от покупателя. 5. В личном кабинете ознакомиться с результатом оказания услуги. Покупателю необходимо также иметь ЭЦП, для того чтобы согласовать запрос и произвести оплату госпошлин на портале egov.kz. - Осталось поехать в спецЦОН. При себе иметь квитанции об уплате госпошлин и сбора, акт регистрации транспортного средства, документ электронной формы сделки, а также старые номера и техпаспорт. В результате услуги вы получите свидетельство о регистрации авто и новые номерные знаки. И, кстати, заказать готовый результат можно на дом по почте. Тогда у вас отпадет необходимость ехать в спецЦОН", - отметил он в Facebook. Отмечается, что услуга удобна тем, что экономит время, и в том случае, если продавец и покупатель находятся в разных городах и даже в разных странах.