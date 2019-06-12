Директор по связям с общественностью АО "Правительство для граждан" Мурат Жуманбай дал рекомендации, как перерегистрировать машину без посещения спецЦОНа, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Он отметил, что услугу можно получить, не посещая спецЦОН, онлайн следующим образом: 1. Авторизоваться на портале egov.kz и перейти по кнопке "Заказaть услугу онлайн". 2. Заполнить запрос и указать ИИН покупателя авто. 3. Подписать запрос электронной цифровой подписью (ЭЦП). 4. Получить подтверждение от покупателя. 5. В личном кабинете ознакомиться с результатом оказания услуги. Покупателю необходимо также иметь ЭЦП, для того чтобы согласовать запрос и произвести оплату госпошлин на портале egov.kz. - Осталось поехать в спецЦОН. При себе иметь квитанции об уплате госпошлин и сбора, акт регистрации транспортного средства, документ электронной формы сделки, а также старые номера и техпаспорт. В результате услуги вы получите свидетельство о регистрации авто и новые номерные знаки. И, кстати, заказать готовый результат можно на дом по почте. Тогда у вас отпадет необходимость ехать в спецЦОН", - отметил он в Facebook. Отмечается, что услуга удобна тем, что экономит время, и в том случае, если продавец и покупатель находятся в разных городах и даже в разных странах.