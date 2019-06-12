Возгорание произошло 12 июня около 3.00 в Аксуском сельском округе Бурлинского района. Как сообщили в ДЧС ЗКО, на территории крестьянского хозяйства «Абыс» горела хозяйственная постройка, которая предназначена для содержания скота в зимнее время. – Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован в 6.19. На месте работали четыре пожарных и одна единица техники. Жертв и пострадавших нет, - сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев.