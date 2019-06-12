Ничто так не улучшает цвет лица, не освежает и не тонизирует кожу, как ледяной лифтинг-массаж. Выполняется он кубиками из замороженных отваров молодых листочков липы, березы, корней лопуха, цветочков растений. Растительное сырье измельчите, высушите, залейте холодной водой, из расчета 2 ст.л. на стакан воды. И варите 10 минут. Процедите, жидкость разлейте по формочкам для льда и заморозьте. Для одного сеанса массажа достаточно одного кубика льда. Проводите им по массажным линиям лица: От начала бровей до их кончиков, От наружных уголков глаз до переносицы, От кончика носа до основания лба, От середины лба к его краям, От ноздрей к вискам, От ямочки над верхней губой до верхней части ушных раковин, От основания шеи до подбородка, От подбородка по контуру лица к ушам, От ушных мочек по бокам шеи до ее основания. Важно не переохладить кожу. Каждое соприкосновение льда должно быть не дольше 5 секунд, а продолжительность всего массажа 4-5 минут. Противопоказанием является наличие на лице сосудистых звездочек.