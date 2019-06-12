Познакомьтесь - это Рыжик. Проживает в Томске, где зимой, в 40 градусный мороз, отморозил себе лапы. Но ему несказанно повезло – хозяйка нашла врачей.И в Новосибирске с помощью компьютерной томографии и 3D-моделирования для него были созданы индивидуальные протезы и проведена сложная многочасовая операция.При которой, впервые в России, пушистик получил протезы на все четыре лапы.Протез состоит из титанового штифта, прикрепленного к костям. Верхний слой, который связан с кожей, губчатый, чтобы ткань могла расти вокруг него. Животное воспринимает его спокойно. Такое уже устанавливалось животным, но Рыжик первый, кому установили четыре.