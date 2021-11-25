Согласно данным сервиса OLX*, в 2021 году на сайте было продано 755 423 смартфона**, что на 17% больше продаж 2020 года. ТОП-5 самых продаваемых брендов стали Apple, сохраняющий безусловное лидерство на рынке (более 43%), Samsung (более 29%), Xiaomi (более 10%), Huawei (более 5%) и Nokia (чуть более 1% соответственно). При этом Apple и Xiaomi удержали и увеличили свои доли рынка в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а Samsung, Huawei и Nokia незначительно потеряли их, при этом сохраняя динамику продаж. Какие мобильные телефоны выбирают казахстанцы? Исследование OLX Какие мобильные телефоны выбирают казахстанцы? Исследование OLX Согласно данным, полученным в результате исследования, доля Samsung, Huawei и Nokia уменьшилась в среднем на 1,5%, доля продаж других марок – более, чем на 7%. Скорее всего, значительная часть долей перечисленных брендов отошли iPhone. Аналитика 2020 года показывает, что в ноябре-декабре, в преддверии новогодних праздников количество проданных смартфонов составило 30% от общего количество продаж по итогам года. Какие мобильные телефоны выбирают казахстанцы? Исследование OLX Какие мобильные телефоны выбирают казахстанцы? Исследование OLX Таким образом, можно предположить, что в преддверии нового, 2022 года, казахстанцы купят на сервисе 350 000 мобильных телефонов. Примечание: *данные анализировались аналитиками Сервиса по всему Казахстану; **аналитика по закрытым сделкам Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.