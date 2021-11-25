Согласно данным, полученным в результате исследования, доля Samsung, Huawei и Nokia уменьшилась в среднем на 1,5%, доля продаж других марок – более, чем на 7%. Скорее всего, значительная часть долей перечисленных брендов отошли iPhone. Аналитика 2020 года показывает, что в ноябре-декабре, в преддверии новогодних праздников количество проданных смартфонов составило 30% от общего количество продаж по итогам года.Таким образом, можно предположить, что в преддверии нового, 2022 года, казахстанцы купят на сервисе 350 000 мобильных телефонов. Примечание: *данные анализировались аналитиками Сервиса по всему Казахстану; **аналитика по закрытым сделкам Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.