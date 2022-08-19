Отдыхать в субботу будут не только учителя, но и другие школьные работники, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске родители шестилеток просят пустить их детей в нулёвки Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов на республиканской августовской конференции сообщил, что с предстоящего учебного года все школы, за исключением трёхсменных, переходят на пятидневный формат работы.
- Это касается и директоров школ, и завучей, и учителей, и всех работников. Мы считаем, что учителя должны в субботу отдыхать, находиться со своими детьми. Это стало возможным благодаря увеличению продолжительности учебного года и сокращению учебной нагрузки, - сказал глава ведомства.
При этом новый формат не повлияет на отпускные выплаты для учителей. Продолжительность отпуска также останется без изменений – 56 дней. Напомним, учебный год продлили в школах Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.