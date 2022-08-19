- Экспертиза областной ветеринарной лаборатории выявила у павшей коровы вирусную диарею. Ранее таких случаев в области не было. Инфекция проявляется повышением температуры, лихорадкой, болями в желудочно-кишечном тракте и диареей, - рассказал заместитель руководителя Актюбинской областной ветеринарной инспекции Иса Базаров.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Корова в посёлке Кок уй Кобдинского района (в 196 километрах от Актобе) погибла из-за инфекционной болезни. Труп животного сожгли, а жителям запретили употреблять мясо и молоко крупного рогатого скота. В течение месяца скот нельзя вывозить за пределы посёлка, завозить тоже нельзя.В Кок уй теперь установят ограничения, чтобы не было распространения инфекции. В помещениях для скота проведут дезинфекцию. Скот вакцинируют. Ветеринары пока не могут ответить, откуда взялась инфекция, жители посёлка говорят, что извне скот не завозили.