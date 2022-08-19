Инцидент произошёл в Щучинске, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ребёнок напоролся головой на прут на футбольной площадке Фото: Polisia.kz Накануне сообщалось, что в Акмолинской области врачи спасли ребёнка, которому голову проткнул штырь. По словам мамы, мальчик играл на футбольной площадке и случайно наткнулся на прут, торчащий из забора. Сегодня Polisia.kz информировала, что инцидент произошёл 17 августа с девятилетним мальчиком.
- По данному факту правоохранители возбудили досудебное расследование по статье 278 части 1 УК РК «Недоброкачественное строительство». В рамках расследования установлен застройщик данной детской площадки, также известно, что объект состоит на балансе отдела ЖКХ и жилищной инспекции Бурабайского района, - говорится в сообщении.
Назначен ряд экспертиз, расследование продолжается.

Ситуация с площадками в Уральске

27 июля в одном из дворов многоэтажек Уральска 13-летнему мальчику на детском тренажере отрезало две фаланги пальцев. В этот же день на 11-летнего Нурамира Есеналиева упали футбольные ворота. Мальчика госпитализировали в больницу, где он скончался. Позже стало известно о ещё одном случае - у 13-летнего Диаса Каиргожина на тренажёре детской площадки отрезало фалангу на мизинце. В посёлке Теректi одноимённого района 6-летней Александре отрезало палец, когда она съехала с детской горки. После случившегося власти Уральска проверили все детские и спортивные площадки в городе, а после исправили выявленные дефекты. Руководству СК «Орал» (компания, у которой на балансе находятся спортивные и детские площадки города - прим. автора)  объявили выговор, заместитель директора по хозяйственной части освобождён от занимаемой должности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.