Соответствующий приказ подготовлен, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО закроют детсады и рынки Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов накануне сообщал, что в стране планируют ужесточить требования к детским садам, претендующим на получение госзаказа. Третьего мая в Telegram он написал, что приказ уже подготовлен и назвал основные его пункты:
  1. Введено требование по наличию квалификации и соответствующего образования у воспитателей и иных педагогов.
  2. Введено требование по соблюдению норматива типовых штатов по работающим воспитателям. К примеру, один воспитатель может работать не более чем с 25 детьми в течение дня.
  3. Обязательная установка видеокамер.
  4. Полное соответствие санитарным нормам зданий и помещений детских садов.
  5. Соответствие требованиям пожарной безопасности.
  6. Управления образования наделят правом выехать и ознакомиться с работой детских садов и созданными условиями до размещения в них госзаказа. Мониторинг будет проводиться только с участием представителей ассоциации детских садов и общественников.
  7. Управления образования лишат возможности распределять госзаказ по детским садам. Теперь будет формироваться перечень соответствующих общим требованиям детских садов и родители сами родители будут выбирать сад из списка.
По его словам, это увеличит конкуренцию, улучшит качество работы детских садов и снизит коррупционные риски.