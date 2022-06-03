– Ержан подошёл к ним и предупредил их об опасности, сказал близко к воде не подходить. Полицейский отошёл к своей машине, а когда вернулся, то увидел, что один из детей лежал на поверхности воды вниз лицом, а второй бултыхался. Они не кричали, звуков никаких не издавали. Не задумываясь, полицейский бросился в воду, первым достал мальчика, который бултыхался, он был в сознании. Потом вытащил второго, он уже был без сознания, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО Случай произошёл 30 мая в посёлке Погодаева района Байтерек. Инспектор кинологического центра полиции ЗКО Ержан Куанышев гостил у своих родителей. Полицейский приехал из командировки и у него был выходной. Он пошёл к ближайшему водоёму и увидел нескольких детей 7-8 лет, которые играли возле воды.Далее Ержан Куанышев оказал детям первую медицинскую помощь, сделал массаж сердца, искусственное дыхание. Ребёнок, к счастью пришёл в себя. Молодой полицейский работает в органах внутренних дел с мая этого года, имеет звание младший сержант полиции. Теперь департамент полиции намерен направить представление в ДЧС ЗКО о награждении полицейского.Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО