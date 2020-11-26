25 ноября 2020 года в 22.21 ДЧС поступило сообщение о том, что произошло опрокидывание автомобиля КамАЗ в районе железнодорожного переезда в селе Пойма Аксуатского сельского округа Теректинского района. - На место незамедлительно выехали 5 сотрудников СПЧ-2. В ходе выяснения обстоятельств на автодороге Подстепное-Федоровка-граница РФ на окраине села Пойма Теректинского района водитель нефтевоза на базе КамАЗ не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. Он перевозил 21 тонну бензина АИ-92, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. В пресс-службе ДЧС ЗКО отметили, что утечка бензина была небольшой и своевременно прекращена. - Жертв и пострадавших нет. Для заправки ГСМ с Уральской нефтебазы вышли 2 единицы бензовоза. Для отбора проб почвы выехали специалисты департамента экологии. На место выезжали 7 сотрудников ДЧС, 5 сотрудников МПС, 3 сотрудника местных исполнительных органов и 2 сотрудника ТОО "КазАвтоЖол", - сообщили в пресс-службе ведомства.