Убийство матерью новорожденного ребенка

Иллюстративное фото с сайта ru.sputnik.kg Трагедия произошла 23 ноября в поселке Жанажол Казталовского района. По словам сельчан, 19-летняя девушка родила ребенка, завернула его в пакет и выбросила в туалет. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, девушка родила дома живого ребенка. - По заключению судмедэкспертов, новорожденный малыш умер от переохлаждения. Сама девушка сейчас находится в больнице, с ней работают психологи, - рассказали в управлении здравоохранения ЗКО. По словам сельчан, девушка является студенткой колледжа. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. В пресс-службе департамента полиции ЗКО факт подтвердили и сообщили, что по делу заведено уголовное дело по статье 100 УК РК "".