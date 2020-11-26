Сегодня в режиме видеоконференции прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате г.Уральска, под председательством заместителя акима города Бакытжана Нарымбетова. Заседание проходило при участии эксперта Комитета по охране прав детей МОН РК Э.Кадимовой. Также участвовали представители прокуратуры города, правоохранительных органов, отделов и структурных подразделений акимата Уральска и общественники. На повестке дня обсуждалось два вопроса. Первый - это практическое внедрение городской программы «Наставничество»: содержание – пути реализации», инициатором которой выступает комиссия по делам несовершеннолетних. Второй вопрос - рассмотрение ситуации в сфере преступлений и правонарушений несовершеннолетних в Уральске. Комиссией была разработана концепция городской программы. В состав исполнителей входят физические и юридические лица из числа отделов и структурных подразделений акимата города, деятели культуры и спорта, общественники, волонтеры, а также представители производственных предприятий Уральска. Во второй части мероприятия были рассмотрены персональные материалы, которые касались несовершеннолетних, совершивших преступления (драки) на территории города. А также один материал о жестоком обращении с детьми со стороны родителей. По словам старшего участкового инспектора ОЮП ОМПС УП г.Уральска майора полиции Мадины Куспановой в настоящее время по городу наблюдается снижение преступлении среди несовершеннолетних на 3,5%. По итогам рассмотрения дел Бакытжан Нарымбетов дал адресные поручения ответственным лицам для исправления ситуации, а также рекомендации о принятии профилактических и административных мер в отношении несовершеннолетних и их родителей.