Экологи провели проверку, после того как жители села Бестамак пожаловались на антисанитарию и потребовали закрыть свинокомплекс, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Жители Актюбинской области требуют закрытия свинофермы Неделю назад жители села Бестамак в Актюбинской области в соцсети опубликовали видео о работе свинофермы: окрестности загажены отходами, грязные стоки свинобазы, по их словам, сбрасывают прямо в реку, постоянно приходится дышать вонью. Дело под свой контроль взял аким области Ондасын Уразалин, была создана комиссия, которая проверяет работу свинокомплекса. 26 ноября главный эколог Актюбинской области Нуржан Аккул сообщил: с 20 ноября идет проверка в Бестамаке, где находится свиноферма ТОО «Парижская коммуна 21» - Факты, о которых рассказывали жители, подтвердились. В Бестамаке раскопали траншеи для захоронения отходов свинокомплекса. В них внутренности и другие отходы животноводства, специалисты подсчитывают общий объем захороненных отходов. По предварительным данным, их около 50-60 тонн, - сообщил Нуржан Аккул. - Вместе с отходами животноводства захоронены бытовой и строительный мусор. Специалисты так же исследуют, сколько незаконно сброшено промышленных жидких отходов за 2018-2020 годы, отобрали пробы воды в реках, отправили их в лабораторию. Обследуются прилегающие территории иловых площадок, там установлены факты сброса сточных вод. Выяснилось, что в 2011 году была проверка ТОО «Парижская коммуна 21» при обращении жителей Бестамака по поводу законности строительства животноводческого комплекса, и выявлено, нарушение требований природоохранного законодательства. С октября 2010 производственная деятельность ТОО осуществлялась без разрешения на эмиссию в окружающую среду, были приняты меры административного воздействия, нарушение устранено. На свиноферме содержится 54 тысячи голов свиней. Фарида ЗАРИП