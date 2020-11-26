Начиная со второй четверти Шоптыкольская СОШ также перешла на традиционный формат обучения. По словам акима Каратобинского района Жаната Асантаева, в связи с пандемией коронавирусной инфекции из резервного фонда Правительства РК были выделены средства на приобретение ноутбуков, компьютеров и планшетов для обеспечения детей из социально-уязвимых слоев населения, к которым относятся дети из малообеспеченных семей, дети с особыми потребностями, дети-сироты, дети из многодетных семей. - Также на средства местного бюджета приобретены 100 ноутбуков. Все эти технические средства, а именно 120 компьютеров, 110 планшетов и 100 ноутбуков переданы на временное пользование учащимся дистанционных школ. По району все школы подключены к сети интернет, – пояснил аким района. В рамках акции «Дорога в школу» 59 ученикам оказана спонсорская поддержка на сумму свыше 1,5 миллиона тенге. Для обеспечения детей из семей, получающих адресную социальную помощь, гарантированным социальным пакетом – одеждой и учебными пособиями – из областного бюджета выделены 7,3 миллиона тенге. Из них для 140 детей уже затрачены 1,4 миллиона тенге, в ноябре будет освоено 3,1 миллиона тенге, остальные сэкономленные средства будут возвращены в областной бюджет в сумме 2,8 миллиона тенге. «В целях исполнения всех санитарно–гигиенических требований, а также для обеспечения безопасности детей, во всех школах установлены внутренние туалеты,- отметил Жанат Асантаев.