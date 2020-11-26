Вывезенный снег складируется на четырех полигонах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Около двух тысяч кубометров снега за сутки вывезено из Уральска В течение последних суток в Уральске почти не переставая идет снег. Многие горожане с удовольствием прогуливались по городским улицам, фотографировались и выкладывали фото в социальных сетях. Однако обильные осадки создали неудобства на дорогах города. Обочины проезжих частей буквально завалило снегом и передвигаться на авто и без того по узким дорогам затруднило движение. – Дороги не успевают чистить. По проспекту Абулхаир хана с утра невозможно проехать. Образовались пробки из-за узких дорог, плюс светофоры на каждом шагу. Дети опоздали в школу, я на работу, - возмущается житель города Аман. – Почему коммунальные службы чистят только центральные улицы? На других, получается, не люди живут? Как всегда наши коммунальные службы не оказались готовы к снегопаду, - говорит жительница города Динара. Некоторые, напротив, отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации. – Зима ведь, хорошо, что снег пошел. Лучше пусть на улице будет снег лежать, чем пыль. А то, что не успевают убирать, так ничего страшного. Вы посмотрите какая волшебная погода за окном, - отметила жительница города Валентина. По информации пресс-службы акима города, на уборку городских улиц от снега были привлечены 350 работников коммунальных служб и около 90 спецтехники. – За прошедшие сутки из города вывезено около двух тысяч кубометров снега. Вывезенный снег складируется на четырех полигонах, которые расположены в поселке Асан, по Желаевской трассе, в районе Телецентра и Балаусы, - рассказали в пресс-службе акима Уральска. Фото Медета МЕДРЕСОВА  