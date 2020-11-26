При этом 25-летний мужчина брал за свои услуги определенную сумму денег, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Житель ЗКО обманул 35 человек, пообещав устроить их на работу Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в период с мая по сентябрю этого года 25-летний житель области обманул 35 человек. Он обещал людям устроить их на работу в крупную иностранную компанию, а взамен требовал деньги. Всего наивные граждане отдали мужчине около 4 млн тенге. Полицейским удалось задержать его, сейчас мужчина содержится в следственном изоляторе. В отношении него ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".  