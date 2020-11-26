Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в период с мая по сентябрь этого года 25-летний житель области обманул 35 человек. Он обещал людям устроить их на работу в крупную иностранную компанию, а взамен требовал деньги. Всего наивные граждане отдали мужчине около 4 млн тенге. Полицейским удалось задержать его, сейчас мужчина содержится в следственном изоляторе. В отношении него ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".