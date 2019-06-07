Новый отель - 8-этажный. Эскизный проект с компанией Хилтон уже согласован. Стоимость проекта - 12 млн долларов. Часть средств инвестора, другую берут в кредит через фонд «Даму». Большой объем работы предусмотрен уже в этом году. - Сейчас мы отрываем котлован, будем заливать фундамент и поднимать полностью каркас. Сейчас полным ходом идет дизайнирование, расстановка комнат, помещений, также отроем котлован для бассейна. Руководство области нам очень помогает, - рассказал директор ТОО «ГРАНД ОТЕЛЬ СЕРВИС» Жаксылык Саматов. - Такой отель всегда был нужен в городе. Он поднимет уровень областного центра на порядок выше. У нас еще "Холидэй ин" строится в Аксае. Ведем переговоры с инвестором по строительству еще третьей гостиницы. Таким образом, привлекательность Уральска повышается. Благодаря такому инвестклимату у нас работают крупные консорциумы, -сказал на встрече аким области Алтай Кульгинов. Строительство гостиницы - хорошая новость и для туроператоров, которые отмечают большую заинтересованность старинным Уральском среди туристов. - Наши туристы из разных городов и стран в последнее время очень интересуются старинными улицами Уральска. Поток туристов растет с каждым годом, и если эта гостиница будет реализована, для нас это тоже будет большим плюсом, - сообщила директор филиала «OTRAR TRAVEL» Асель Каменова. В присутствии рабочих, руководства подрядной фирмы и госорганов капсула будущего отеля была заложена. Этот район в центре города мы будем и далее благоустраивать заверил аким области. Рядом стоящий аварийный дом снесут уже в ближайшее время.