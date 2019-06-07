Скриншот с видео По данным акимата города Шымкент, в связи с угрозой взрыва по вызову были направлены силы и средства. В 11.20 пожарные прибыли на место. - Установлено, что на территории автогазозаправочной станции компании "МУРАЗ" имеется две емкости для хранения газа по 200 кубометров каждая, опорожненные (пустые), горит одна емкость. Загорелись остатки газовой смеси, вторая на защите (охлаждается). Также на территории АГЗС взорвались две автоцистерны емкостью семь кубометров и две автоцистерны по 50 кубометров", - сообщили в ДЧС Шымкента. По данным ведомства, имеется один пострадавший - Ерлан Анар, 1999 года рождения, сотрудник объекта. Пожар локализован в 12.21. Задействованы 21 единица техники и 90 человек личного состава.