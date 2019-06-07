Нефтяную столицу начинают облагораживать и озеленять: у нового предприятия, работающего в рамках государственно-частного партнерства, большие планы. По информации представителя "Каспийдормостострой", до 2030 года планируется довести количество посадки деревьев до 25 тысяч, из них 2 тысячи - яблони и вишни. Обещают высадить целых пять фруктовых деревьев - как раньше, во времена Союза. Новое предприятие также будет мести улицы и заниматься дезинсекцией зеленых насаждений.