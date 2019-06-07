Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, с начала года в ЗКО зарегистрировано более 200 фактов карманных краж, большинство из которых были совершены в общественном транспорте, на остановках и местах массового скопления людей, таких как рынки, торговые дома.

– 98% карманных краж совершаются на территории областного центра. В связи с этим департамент полиции ЗКО обращается к жителям города Уральск с просьбой быть бдительными и осторожными при виде карманников, изображенных на фотографиях, - рассказали в управлении криминальной полиции ЗКО.

Полицейские рекомендуют жителям быть бдительными, находясь в очередях, держать сумку в руках и ни в коем случае не носить кошелек и ценные вещи в полиэтиленовом пакете.

– Во время поездки в общественном транспорте не теряйте бдительности и следите за тем, чтобы сумка была всегда застегнута и следует сумку держать спереди, сидя - ставить перед собой на колени, хранить ценные вещи и кошельки во внутренних карманах одежды, - сообщили полицейские.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.