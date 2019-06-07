Аким Актобе «помиловал» оскорбившего его горожанина

Житель города выразился нецензурной бранью в соцсети в адрес градоночальника, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". https://www.instagram.com/p/ByM3_ujlVoU/?utm_source=ig_web_copy_link Полицейские вычислили актюбинца и завели на него уголовное дело по статье 378 ч.2 УК РК «Оскорбление представителя власти, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей». Статья предусматривает штраф до 160 МРП (до 404 тысяч тенге), исправительные либо общественные работы, либо арест. Но до суда дело так и не дошло. Ильяс Испанов с глазу на глаз встретился со своим обидчиком. На «очной ставке» актюбинец вел себя намного культурней и даже попросил прощения у акима. В итоге руководитель города смилостивился. И даже выставил этот диалог на своей странице в "Инстаграм", получив одобрение десятков жителей. Уголовное преследование прекращено, сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Рената ГАРДИЕВА