Детско-юношеское военно-патриотическое движение "Жас сарбаз" было создано в ноябре 2018 года по поручению первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Тогда же была презентована форма для воспитанников. Аким ЗКО Алтай Кульгинов отметил, что именно Елбасы создал современную казахстанскую армию, способную противостоять любым вызовам и угрозам. - Сейчас в стране насчитывается более 3 тысяч военно-патриотических клубов с контингентом в 73 тысячи человек. Филиалы «Жас сарбаз» действуют по всему Казахстану, - отметил аким ЗКО Алтай Кульгинов. Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев почеркнул, что стране необходимо готовить резерв для вооруженных сил. Только так Казахстан станет более конкурентоспособным. - Перед нами стоит задача - как можно шире охватить подростков военно-патриотическим воспитанием. Дать им азы военной науки. Молодежь будет заниматься делом, осваивая новую технику и технологии, - заявил он. Движение «Жас сарбаз» активно занимается проведением всевозможных военно-патриотических мероприятий, таких как эстафеты, акции, интеллектуальные викторины, спортивные состязания, военно-полевые игры, конкурсы по робототехнике и музыке. - Наши отряды созданы для учеников с пятого по девятые классы. В новом учебном году в регионе откроется 15 классов «Жас сарбаз». Из них - три в городе и 12 - в районах области. Отбор будет проводиться по критериям успеваемости и состоянию здоровья, - отметил председатель ЗКОФ «Жас сарбаз» Шафхат Жумалиев. В министерстве обороны призвали молодых людей активно вступать в отряды «Жас Сарбаз».