В своей статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" первый президент РК Нурсултан Назарбаев подчеркивает необходимость в качественном образовании. В ЗКО ведется работа, чтобы школьным образованием каждый ученик был обеспечен в максимально комфортных условиях. В регионе реализуются госпрограммы, ведется строительство новых школ, ремонт существующих школ. В 2019 году начато строительство 3 школ, общей стоимостью 5,5 миллиарда тенге. На 2019 год предусмотрены 3,2 миллиарда тенге. Кроме того, в области существует проблема аварийных школ. Так, ведутся работы по строительству школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с.Чапаево Акжайыкского района. Стоимость проекта – 1,4 млрд тенге. - Также в июле начнутся работы по строительству школы на 600 мест в с.Казталовка. Ориентировочная стоимость работ составит 2,2 млрд тенге, - рассказал заместитель руководителя аппарата акима ЗКО Урал Куспаев. По его данным, для сокращение трехсменности в июле начнутся работы по строительству школы №51 на 900 мест в г.Уральск. Стоимость проекта – 1,9 млрд тенге. В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в 2019 году из республиканского бюджета на капитальный ремонт трёх объектов образования выделено 484,9 млн тенге: - 238 млн тенге на среднюю общеобразовательную школу №1 в селе Чапаево Акжайыкского района; - 91,2 млн тенге на среднюю общеобразовательную школу имени С.Жаксыгулова в с.Таскала Таскалинского района; - 155,7 млн тенге на среднюю общеобразовательную школу имени К.Сатпаева в поселке Таскала Таскалинского района. Кроме того, из районных бюджетов на текущий ремонт школ было выделено 187 млн тенге.