Ограничение действует с 18 июня по 31 августа 2022 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Одежда, продукты, стройматериалы: что ввозят в ЗКО из стран ЕАЭС Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе комитета госдоходов сообщили, что приказом исполняющего обязанности министра сельского хозяйства введены количественные ограничения на вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана. Они действуют с 18 июня 2022 года по 31 августа 2022 года включительно. Ограничения введены для стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на рынке. Ранее ограничение на вывоз подсолнечного масла действовало с 15 декабря 2021 года по первое июня 2022 года. На этой неделе Казахстан продлил квоту на экспорт муки и пшеницы.