- Согласно заключениям медицинского освидетельствования, подросток был трезв. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

ДТП произошло на пересечении улиц Мухамеджанова и Алтын Адам. 16-летний подросток без прав сел за руль Toyota Camry и сбил пешехода. Пострадавший госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Актобе.Стражи порядка напоминают, что родители несут полную ответственность за несовершеннолетних.