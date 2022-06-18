- Состояние ребёнка было крайне тяжёлое. Мы всё время были на связи со специалистами из Нур-Султана, проводили необходимое лечение. Спасти ребёнка не удалось, - говорит заведующий отделением травматологии Сергей Хван.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Мальчик опрокинул на себя кастрюлю с бульоном и получил ожоги площадью 50-55%.Мальчика не стало 14 июня. Медики отмечают, что по сравнению с прошлым годом травмы с ожогами среди детей увеличились в полтора раза. С начала года в Атыраускую областную детскую больницу обратились около 200 детей с разными ожогами.