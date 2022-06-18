- При поддержке акимата района предпринимателями Бурлинского района ИП "Аксай нан" и ИП "Ромашева", которые имеют пекарни, приобретена мука 1 сорта по удешевленной стоимости 135 тысяч тенге за тонну против рыночной 190-200 тысяч. Закуплено 21,5 тонн. Еще 20,5 тонн будет закупать ИП "Омаров". Это позволит увеличить охват магазинов, где можно приобрести хлеб по доступной цене, - отметили в ведомстве.

- С марта по август в область будет ввезено 15,9 тысяч тонн удешевлённой муки для хлеба первого сорта. Сейчас мы запросили у акиматов города и районов количество пекарен и их производительность для того, чтобы распределить эту муку. Далее под ответственность самих акиматов мука будет выделена пекарням по цене 135 тенге за килограмм для выпечки хлеба первого сорта, - рассказал Денис Умашев.

- Не следует забывать и о трейдерах и потребностях других регионов. Наше зерно и мука ценятся за качество, - отметил Умашев.

Фото из архива "МГ" Как рассказали в акимате Бурлинского района, в магазинах появился хлеб 1 сорта по 90 тенге.Напомним, еще в начале мая заместитель руководителя управления сельского хозяйства по ЗКО ДенисаУмашев рассказал, что в регион прибыла первая партия удешевлённой муки из Костаная.Как сообщил замруководителя управления, потребности региона в муке составляют 56 тысяч тонн в год, тогда как производим мы её до 100 тысяч тонн в год.Впрочем, в ведомстве уверили, что без муки область не останется.