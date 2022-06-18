- Я хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов, абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, не точные высказывания, так сказать, журналистов и даже деятелей культуры. Я признателен Владимиру Владимировичу Путину, который сегодня исчерпывающим образом изложил позицию высшего руководства Кремля, в конце концов по отношению к другим государствам, и особенно в отношении моей страны. Действительно у нас нет никаких вопросов, которые можно было бы муссировать тем или иным способом. Все розни наносят ущерб между нашими народами и самой Российской Федерации, - высказался Касым-Жомарт Токаев.Он отметил, что эти высказывания ему не очень понятны - «на чью мельницу воду льют вот эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда будь то решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране». К слову, модератором мероприятия была Маргарита Симоньян - супруга Тиграна Кеосояна, который в своё время также высказался в адрес казахстанцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
