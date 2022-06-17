По данным, РГП «Казгидромет», 18 июня на востоке ЗКО ожидается гроза и усиление ветра. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО На большей части территории страны сохранится неустойчивая погода - пройдут дожди с грозами, также ожидаются град и шквал.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +28..+30, ночью похолодает до +14..+16. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь. Днём будет +30..+32 градусов, ночью +19..+21 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +25..+37 градусов. Ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер северо-западный до 20 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
