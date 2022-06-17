Об этом президент Казахстана сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ходе выступления глава государства сказал о планах последовательно расширять возможности для роста «зелёных» инвестиций и реализации соответствующих проектов.
- Экологические проблемы имеют глобальный характер и затронули практически все страны мира, в том числе и Казахстан. Так, в прошлом году из-за небольшого количества осадков и мелководья на реках многие наши фермеры серьёзно пострадали от засухи. В критическом состоянии находится трансграничная река Урал (Жайык). Считаю, что подобные долгосрочные вызовы устойчивому развитию наших государств следует решать сообща, - отметил Касым-Жомарт Токаев.
По его мнению, стоит серьёзно рассмотреть перспективы внедрения принципов «экономики замкнутого цикла» - циркулярная экономика. В январе сообщалось, что реку Жайык могут включить в перечень водных объектов особого государственного значения. В прошлом году власти ЗКО озвучили причины обмеления Урала.