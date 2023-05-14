— Самому молодому и самому легкому боксеру Казахстана не было равных на ташкентском ринге. На своем пути он победил представителей Узбекистана, Японии, России и Грузии, — отметили в федерации бокса.

Фото с Instagram-страницы boxingkazakhstan Как сообщили вКазахстанской федерации бокса, Казахстан завоевал первое «золото» на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.На чемпионате мира — 2023 Казахстан будет представлен во всех 13 весовых категориях. Чемпионы получат по 200 тысяч долларов, серебряные призёры — по 100 тысяч, а бронзовые — по 50. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.