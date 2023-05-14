На пост главы государства претендуют три кандидата.
Сегодня, 14 мая, в Турции пройдут всеобщие выборы – граждане страны будут выбирать президента и парламент, сообщает Informburo.kz
На пост главы государства претендуют три кандидата:
- президент Тайип Эрдоган,
- кандидат от семи партий Кемаль Кылычдароглу,
- представляющий коалицию Ata Синан Оган.
Четвёртый кандидат – Мухаррем Индже – снялся в последний момент, его даже не успели убрать из бюллетеней.
Основной соперник Реджепа Эрдогана
– 74-летний лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу
. Он возглавляет Республиканскую народную партию, которая придерживается левоцентристских взглядов и кемализма – идеологии турецкого национализма. Её сторонники выступают за борьбу против классового неравенства, вестернизацию, просвещение и республиканизм. Перед выборами партия Кылычдароглу объединилась с пятью другими оппозиционными силами в "Народную коалицию", которую объединяет лишь желание избавиться от Эрдогана.
На пост президента также претендует Синан Огай –
выдвиженец от националистического альянса и единственный кандидат с иностранными – азербайджанскими – корнями. Он тоже выступает за возвращение к парламентской республике, а также за сокращение числа беженцев и решение Эгейского вопроса (территориального спора с Грецией). Его рейтинг составляет около 2%.
Эрдоган
фактически правит страной 20 лет. Сначала он был премьер-министром, а с 2014 занял пост президента и расширил свои полномочия благодаря конституционным поправкам в 2017 году, обнулившим его сроки. Сейчас он избирается на третий срок, хотя в последнее время подвергается критике: годовая инфляция в стране составляет 55%, лира обвалилась на 80% за последние годы, а власти до сих пор разбираются с последствиями зимних землетрясений – тогда погибло более 50 тысяч человек.
Турецкие выборы называют главными в 2023 году. От победившего кандидата будет зависеть дальнейшая роль Турции в НАТО и военных действиях на территории Украины, также взаимоотношения страны с США, ЕС и Россией. Согласно опросам, Эрдогана поддерживают 43,7% избирателей, а Кылычдароглу – 49,3%. Это значит, что на выборах может понадобиться второй тур, который может состояться 28 мая.
Голосование начнется в 11.00 по времени Астаны, завершится в 20.00, первые результаты ожидаются вечером.
