Синоптики прогнозируют грозу днем. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» По данным РГП "Казгидромет", 15 мая днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.
  • В Уральске ожидается дождь с грозой. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет +22..+24 градусов, ночью +12..+14 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе ожидается погода без осадков. Днём температура воздуха составит +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау синоптики обещают дождь. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь с грозой. В дневное время температура воздуха составит +26..+28 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. При грозе порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.
