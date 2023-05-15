Машина после поджога взорвалась. Авто известного журналиста взорвалось после поджога в Атырау Фото со страницы Facebook Книга жалоб и предложений Атырау Инцидент произошёл в ночь на 11 мая. Припаркованный во дворе дома Lexus RX-300 загорелся, а после жители слышали звуки взрывов. Иномарка принадлежит известному в Атырау журналисту Виктору Сутягину.
с видеонаблюдения видно, что машину умышленно подожгли. 14 мая стало известно о задержании подозреваемого по делу.
— Сотрудники криминальной полиции совместно с управлением по борьбе с организованной преступности Атырауской области установили и задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналиста, — сообщили в Polisia.kz.
Расследование продолжается.