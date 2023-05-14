При пожаре пострадали четыре человека, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Смертельное ДТП на трассе Атырау - Уральск: водитель-иностранец скончался в больнице Иллюстративное фото из архива «МГ» Как  сообщил руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев, Ракымжану Рысбекову в марте исполнилось 56 лет. Он пострадал при пожаре, который произошел на Жанажолском газоперерабатывающем заводе первого мая. Пламенем мужчина получил термические ожоги головы, лица, шеи, туловища, рук и ног, у него было обожжено 70-75 % тела. Состояние было крайне тяжелым, у него были поражены дыхательные пути.
— По санавиации третьего мая пострадавшего перевели в Астану. Сегодня, 14 мая утром он скончался в городской больнице №1 Астаны. Еще двоих пострадавших при пожаре на Жанажолском ГПЗ планируют вертолётом переправить в Актобе, — сообщил Рустем Исаев.
Напомним, при пожаре четверо рабочих получили ожоги, их доставили в больницу в Актобе, затем троих переправили в Астану. Состояние всех пострадавших врачи оценивали как стабильно тяжелое. Они получили ожоги туловища, лица, рук и ног. Пожар, начавшийся первого мая, удалось ликвидировать только на следующий день в 6:20. Причину его возникновения выясняют. По факту случившегося начали уголовное расследование по статье 292 УК «Нарушение правил пожарной безопасности».