— По санавиации третьего мая пострадавшего перевели в Астану. Сегодня, 14 мая утром он скончался в городской больнице №1 Астаны. Еще двоих пострадавших при пожаре на Жанажолском ГПЗ планируют вертолётом переправить в Актобе, — сообщил Рустем Исаев.Напомним, при пожаре четверо рабочих получили ожоги, их доставили в больницу в Актобе, затем троих переправили в Астану. Состояние всех пострадавших врачи оценивали как стабильно тяжелое. Они получили ожоги туловища, лица, рук и ног. Пожар, начавшийся первого мая, удалось ликвидировать только на следующий день в 6:20. Причину его возникновения выясняют. По факту случившегося начали уголовное расследование по статье 292 УК «Нарушение правил пожарной безопасности». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
